Mbappé - Neymar : Le clash pour un problème d'argent !

En 2017, le PSG fait sauter la banque en lâchant 400M€ pour recruter Kylian Mbappé et Neymar. Les deux joueurs vont changer la face du club et rapidement nouer un lien d'amitié... qui ne résistera pas à l'explosion de l'attaquant français comme le raconte Fabrice Hawkins.

Dans la foulée du traumatisme de la remontada, le PSG avait décidé de sortir le chéquier pour s'attacher les services de Neymar et de Kylian Mbappé le même été pour un total de 400M€. Et alors que les deux joueurs ont rapidement noué un lien amical sûr et en dehors du terrain, ils se sont petit-à-petit éloigné en même temps que Kylian Mbappé prenait de l'ampleur. Et d'après Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, le tournant fut la prolongation de l'attaquant français en 2022 qui a confirmé le changement de leader du projet du PSG.

Mbappé - Neymar : Le clash au PSG « C'est tout sauf du bluff, et pourtant, ils étaient très proches au départ. Au départ, Kylian Mbappé est émerveillé par Neymar qui est un très très grand joueur (...) Mais le véritable tournant et moment de bascule, c'est quand Kylian Mbappé prolonge (en 2022, NDLR) parce qu'il a un salaire beaucoup plus important que celui de Neymar, quasiment deux fois plus », assure-t-il sur la chaîne YouTube d'Aliotalk avant de poursuivre.