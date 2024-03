Mbappé - Luis Enrique : Un clash au PSG ? Il balance !

Thomas Bourseau

De par la décision de Kylian Mbappé de s’en aller en fin de saison ainsi que les performances de l’attaquant qui étaient en régression avant le choc face à la Real Sociedad cette semaine, un malaise semblait s’être crée avec Luis Enrique. Mais Luis Fernandez ne le voit pas de cet oeil.

Sorti à la mi-temps par Luis Enrique sur la pelouse de Monaco le 1er mars dernier, Kylian Mbappé a été au centre des rumeurs les plus folles dans la presse concernant son investissement en déclin au PSG et une mésentente avec son entraîneur Luis Enrique. Mais pour Luis Fernandez, le PSG ne fait qu’un derrière le coach espagnol.

«C’est un entraîneur qui apporte sa patte et une certaine autorité»

« Luis Enrique a une grosse expérience, il a déjà gagné la Ligue des champions. C’est un entraîneur qui apporte sa patte et une certaine autorité. Il a les épaules, il faut le laisser finir la saison et après, on le jugera ». a reconnu Luis Fernandez au Journal du Dimanche sur le plan sportif avant de se pencher sur la gestion des egos au PSG.

«Tout le monde adhère, je sens une amitié qui se répercute sur le terrain»