Mbappé : Le PSG responsable d'une nouvelle désillusion

Alors que son avenir cause de nombreux remous au PSG, Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler de lui. Véritable star depuis de nombreuses saisons du plus célèbre jeu video de football, désormais « EA Sports FC 24 », le numéro 7 parisien ne fait plus partie des plans de celui-ci. Le PSG a notamment joué un rôle majeur dans la disparition du Français.

Le PSG joue de son influence. Les dirigeants parisiens ont décidé de durcir le ton après que Kylian Mbappé ait annoncé sa volonté de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale. La superstar française se retrouve notamment effacée de la campagne de promotion d'EA Sports FC 24. Une disparition dont le PSG est à l'origine.

Le conflit avec le PSG au coeur de l'affaire

Mis à l'écart par le PSG pour la tournée d’été au Japon, Kylian Mbappé a aussi disparu, pour le moment, de la communication du jeu EA Sports FC 24, le nouveau nom du célèbre jeu de simulation qui a perdu la licence Fifa. D'après les informations du Parisien , pas d’erreur de casting mais une vraie volonté en coulisses de peser dans le bras de fer. Chaque club partenaire du jeu a été invité à choisir six joueurs pour le représenter dans le jeu le plus vendu au monde. Les réseaux sociaux du club de la capitale ont bien diffusé, le 13 juillet dernier, une vidéo qui donne un aperçu de « FC 24 ». À défaut de mettre en avant sa superstar, le PSG a décidé de valoriser les recrues du mercato ainsi que le capitaine Marquinhos.

