Mbappé : Le PSG responsable du malaise, la presse espagnole se lâche !

Pour ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé avait sans doute rêvé mieux. Le capitaine de l’équipe de France ne se montre pas vraiment sous son meilleur visage, et ses prestations en sélection ne sont pas meilleures non plus. Les galères de la star de 25 ans viendraient toutefois du fait qu’il évolue au poste de numéro 9, chose qui a commencé au PSG.

Kylian Mbappé vit un véritable malaise depuis le début de saison. La star de 25 ans a peiné pour ses débuts au Real Madrid. Le natif de Bondy misait donc sur l’équipe de France pour se relancer. Toutefois, le champion du monde 2018 est passé totalement à côté de son match contre l’Italie vendredi soir. Kylian Mbappé a été presque invisible et n'a jamais su trouver les solutions pour percer la défense de la Squadra Azzura. Le PSG pourrait d’ailleurs être le premier responsable des galères du capitaine des Bleus.

Real Madrid : La presse espagnole vend la mèche pour le prochain entraîneur de Mbappé https://t.co/XX7k68TmWU pic.twitter.com/dhENwHmqKf — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Le PSG responsable des galères de Mbappé ?

Comme le rapporte AS, le positionnement de Kylian Mbappé interroge en ce moment. L’international français évolue au poste de numéro 9, chose qui a commencé au PSG. Luis Enrique avait d’ailleurs poursuivi sur cette voie pour ne pas freiner la progression de Bradley Barcola. Kylian Mbappé a donc été forcé de s’adapter à un poste qu’il n’affectionnait pas vraiment, et a donc pu perdre de sa superbe à cause de cela.

Le Real Madrid cherche une solution

Le malaise ne semble d’ailleurs pas près de s’arrêter pour Kylian Mbappé maintenant qu’il a signé au Real Madrid. Si le natif de Bondy brille sur l’aile gauche, les Merengue estiment Vinicius Jr comme intouchable sur ce côté. Carlo Ancelotti va donc devoir trouver la bonne formule pour que Kylian Mbappé puisse retrouver son véritable niveau sans plomber Vinicius Jr. L'entraîneur du Real Madrid se retrouve face à un véritable casse-tête pour son animation offensive. À suivre...