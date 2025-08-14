Mbappé : L’annonce choc qui refait surface au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de sa première saison au PSG, Luis Enrique avait été confronté au départ de Kylian Mbappé. Mais rapidement, l’Espagnol avait annoncé que son équipe serait plus forte sans le Bondynois. Une tendance qui s’est confirmée. Et alors que la situation se reproduit avec Gianluigi Donnarumma, les propos de Luis Enrique sur Kylian Mbappé résonne à nouveau.

L'été dernier, le PSG laissait filer Kylian Mbappé vers le Real Madrid sans que cela n'affole Luis Enrique qui a toujours répété que son équipe serait plus forte la saison suivante. Une promesse qui s'est vérifiée puisque le club de la capitale a réalisé une saison exceptionnelle avec à la clé sa première Ligue des champions. Et alors que Gianluigi Donnarumma va partir cet été, Walid Acherchour estime que cela pourrait se reproduire la saison prochaine.

Donnarumma va quitter le PSG « Il y avait surement une prolongation, mais pas à la hauteur de ce que voulait Donnarumma. Luis Enrique assume ce choix. On est d'accord, ou on n'est pas d'accord, mais au moins on a un entraîneur qui a une vision et qui assume. Donnarumma a montré dans son communiqué que Luis Enrique voulait faire un choix sportif. C'est le football. Au moins maintenant on sait », se réjouit-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.