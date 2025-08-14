Mbappé : L’annonce choc qui refait surface au PSG !

Lors de sa première saison au PSG, Luis Enrique avait été confronté au départ de Kylian Mbappé. Mais rapidement, l’Espagnol avait annoncé que son équipe serait plus forte sans le Bondynois. Une tendance qui s’est confirmée. Et alors que la situation se reproduit avec Gianluigi Donnarumma, les propos de Luis Enrique sur Kylian Mbappé résonne à nouveau.
L'été dernier, le PSG laissait filer Kylian Mbappé vers le Real Madrid sans que cela n'affole Luis Enrique qui a toujours répété que son équipe serait plus forte la saison suivante. Une promesse qui s'est vérifiée puisque le club de la capitale a réalisé une saison exceptionnelle avec à la clé sa première Ligue des champions. Et alors que Gianluigi Donnarumma va partir cet été, Walid Acherchour estime que cela pourrait se reproduire la saison prochaine.
Donnarumma va quitter le PSG
« Il y avait surement une prolongation, mais pas à la hauteur de ce que voulait Donnarumma. Luis Enrique assume ce choix. On est d'accord, ou on n'est pas d'accord, mais au moins on a un entraîneur qui a une vision et qui assume. Donnarumma a montré dans son communiqué que Luis Enrique voulait faire un choix sportif. C'est le football. Au moins maintenant on sait », se réjouit-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Il a dit que cette équipe serait meilleure sans Mbappé, elle sera sans doute meilleure sans Donnarumma»
« Moi ce qui m'agaçait, c'était cette hypocrisie, ce côté "prolongation, pas prolongation". Il y a un choix clair du coach qui a une vision donc on va lui faire confiance. Moi pour le coup, j'aurais continué avec Donnarumma, mais je comprends totalement sa vision. Il a dit que cette équipe serait meilleure sans Mbappé, elle sera sans doute meilleure sans Donnarumma. Suivons Luis Enrique (...) Tout est bien qui finit bien. Donnarumma est une légende du PSG et il méritera un grand hommage au Parc des Princes. Fin de l'histoire, voilà c'est le football. Un jour, on dira à Luis Enrique de s'en aller parce que son boulot n'aura pas été bien fait. C'est comme ça », ajoute Walid Acherchour.