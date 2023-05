Mbappé : Il réclame une révolution au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marquinhos vient tout juste de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2028, mais les doutes apparaissent sur sa capacité à influer un nouveau souffle à son groupe. Raison pour laquelle Djibril Cissé réclame un changement de capitaine. Le défenseur brésilien est invité par l'ancien international français a laissé son brassard à Kylian Mbappé.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a prolongé son contrat jusqu'en 2028 vendredi. Comme annoncé par le 10Sport.com, le défenseur brésilien avait donné son accord à ses dirigeants depuis le mois de février, mais le club parisien attendait le bon timing pour l'officialiser. Quelques heures après sa signature, Marquinhos était revenu sur son aventure au PSG et notamment sur de prétendues tensions avec Kylian Mbappé, pressenti pour devenir le prochain capitaine du PSG.

« Je pense que c'est pour créer des tensions »

« Les gens veulent créer des situations de tension dans le vestiaire. Je ne suis jamais allé voir le président ou l'entraîneur pour leur demander d'être capitaine. Ils m'ont choisi pour ce que je fais au quotidien et ce que je représente pour le club. Si un jour, ils pensent que je ne suis plus légitime, ils vont me le dire et après ce sera à moi de prendre mes décisions personnelles. Mais là, je pense que c'est plus pour créer des tensions. » avait confié Marquinhos au sujet de sa relation avec Mbappé.

« Je pense que ce sera Mbappé le capitaine la saison prochaine »