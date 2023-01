Mbappé, harcèlement... Rose Bertram sort du silence et met les choses au point

Thibault Morlain

Ex-compagne de Gregory Van der Wiel, Rose Bertram s'est retrouvée ces derniers jours au centre de l'attention, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, sa supposée relation amoureuse avec Kylian Mbappé a fait énormément parler et cela a valu à la mannequin belge de nombreuses critiques sur internet. Silencieuse jusqu'à présent, Rose Bertram a décidé de prendre la parole pour dénoncer ces agissements.

Alors qu'on a connu Rose Bertram pour sa relation avec Gregory Van der Wiel, ancien joueur du PSG, voilà qu'une romance avec Kylian Mbappé a été prêtée à la mannequin belge. En effet, sur les réseaux sociaux, il avait été révélé que les deux s'étaient rapprochés, mais que Rose Bertram avait de mauvaises intentions en tête concernant la star du PSG et de l'équipe de France. Cela a alors enflammé le net et un flot de haine s'est abattu sur la native de Courtrai. C'est devenu trop pour Rose Bertram qui est alors sortie du silence ce lundi sur son compte Instagram .

« Rien de ce qui a été allégué n'est vrai »

A travers un communiqué sur ses réseaux sociaux, Rose Bertram a tenu à mettre les choses au point concernant tout ce qui a pu se dire à son sujet dernièrement. « Je n'ai pas pour habitude de répondre aux potins ou aux rumeur, mais il y a évidemment une limite à ne pas franchir Au cours des dernières semaines, des mensonges se sont répandus à mon propos ce qui cause un sérieux tort à ma famille, mon entourage et moi-même. 2023 a commencé our moi dans la haine etr le cyberharcèlement, cette situation est le triste tableau de ce que notre société est devenue », a-t-elle expliqué.



Rose Bertram a ensuite ajouté : « Rien de ce qui a été allégué n'est vrai. La vérité ne peut aucune aucunement venir d'un étranger mal intentionné qui ne connait rien de ma vie privée et de plus se cache derrière un écran. Le plus désobligeant reste que le fait que certaines personnes puissent croire et nourrir tout ce non-sens. Il n'y a aucune preuve de tout ce qui a été affirmé à mon encontré, mais tout n'est qu'un tissu de mensonges desservant mon image et ma réputation ».

