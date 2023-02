Mbappé explose tout, l’OM hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre l’OM, Kylian Mbappé a livré une énorme performance, inscrivant notamment un doublé et délivrant une passe décisive pour offrir la victoire au PSG qui s’est largement imposé au Vélodrome (3-0). A tel point que même Igor Tudor reconnaît la supériorité du crack de Bondy.

Dimanche soir, Kylian Mbappé a une nouvelle fois confirmé qu'il était un joueur à part. Auteur d'un doublé sur la pelouse du Vélodrome, le crack de Bondy a permis au PSG de s'imposer largement contre l'OM (3-0) grâce à un doublé et une passe décisive pour Lionel Messi. Une prestation tellement impressionnante que même Igor Tudor est obligé de s'incliner.

«C'est un joueur d'une autre planète»

« Il avait beaucoup d'espace parce que c'est un joueur d'une autre planète, tout simplement. En plus de la motivation évidente du PSG, j'ai vu des joueurs adverses très concentrés, ils ont énormément couru comme je ne les ai pas vu le faire depuis longtemps. C'est dur pour tout le monde quand les joueurs d'en face sont aussi bons et sont dans cet état de forme », lance le coach de l'OM en conférence de presse avant de revenir sur le match plus en détails.

«C'est la qualité de l'équipe adverse qui était supérieure»