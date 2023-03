Mbappé établit un nouveau record, il dit tout

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est sans contestation possible l’un des joueurs français les plus importants. De par son rayonnement médiatique et ses performances, Mbappé est suivi par 100M de personnes sur Instagram, un record. De quoi le célébrer par une vidéo.

Samedi dernier, Kylian Mbappé a conforté un peu plus sa place dans l’histoire du PSG. En 247 matchs, le champion du monde a inscrit 201 buts, faisant de lui le meilleur buteur du club parisien depuis sa création. De quoi le remplir de joie et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Mbappé a franchi une autre barre symbolique dans sa jeune carrière.

Mbappé, le premier français à atteindre les 100M d’abonnés sur Instagram

Du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé est plus qu’une simple personnalité publique. Le champion du monde tricolore dispose d’une notoriété sans pareille en France et dans le monde. En attestent les 100M de followers de son compte Instagram, loin devant 66M de Karim Benzema et les 57M de Paul Pogba, mais il est encore loin de ses deux compères d'attaque du PSG, à savoir Neymar et ses 204M et Lionel Messi et ses 433M.

«Je veux offrir 100 millions de merci à tous»