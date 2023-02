Mbappé et Messi ont bluffé tout le monde, le PSG est sauvé

Pierrick Levallet

Battu en Coupe de France, le PSG a pris sa revanche sur l'OM ce dimanche en s'imposant avec la manière (0-3). Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont montrés à leur avantage au cours de la partie. La prestation des deux stars parisiennes a d'ailleurs impressionné en Allemagne, à l'approche du match retour contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Après la défaite en Coupe de France le 8 février dernier, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur contre l’OM ce dimanche. Désireux de prendre leur revanche, les Parisiens ont pu compter sur un Kylian Mbappé en feu et un Lionel Messi dans le rythme pour aller décrocher la victoire (0-3). Et grâce à son succès, le PSG en a fait trembler certains en Europe.

Mbappé et Messi ont brillé, la presse allemande hallucine

À l’approche du match retour contre le Bayern Munich en Ligue des champions, la presse allemande a été totalement bluffée par la prestation du PSG ce dimanche. Cette dernière a d'ailleurs été impressionnée par Kylian Mbappé et Lionel Messi. « Le jeu était toujours porté par Messi et Mbappé » peut-on lire chez Kicker . « Messi et Mbappé se sont offerts les buts de la soirée et se sont présentés en pleine forme une semaine et demie avant le match retour des huitièmes face au FC Bayern et ont laissé échapper la frustration refoulée de ces dernières semaines » explique NTV . De son côté, Sport1 a fait un point plus global sur le PSG : « Les Parisiens se sont imposés de manière convaincante dimanche soir. »

Le Bayern Munich est prévenu

Absent en Coupe de France, Kylian Mbappé a tout changé ce dimanche soir pour le PSG. Lionel Messi, lui, a su profiter des errements de la défense de l’OM pour servir son coéquipier en attaque. Le PSG est en train de refaire le plein de confiance avant le déplacement à l’Allianz Arena le 8 mars prochain. Grâce à son duo de stars, le club de la capitale pourrait éviter le désastre d’une nouvelle élimination précoce en Ligue des champions. Le Bayern Munich est prévenu.