Mbappé entraîné dans la polémique par son ami du PSG ?

La rédaction

Depuis l'ouverture d'une enquête envers Achraf Hakimi pour viol, le PSG retourne à nouveau dans la crise. Le défenseur marocain a été accusé de viol par une jeune femme, causant sa mise en examen. Hakimi étant très proche de Kylian Mbappé, cette affaire pourrait avoir un impact sur le Français, s'il est avéré que le défenseur parisien a commis ce viol.

Vendredi matin, lors de l'entraînement du PSG avant le match face à Nantes, Achraf Hakimi était bien présent, aux côtés de ses amis du vestiaire parisien, Sergio Ramos et Kylian Mbappé. Selon Le Parisien , il ne semblait être préoccupé, et était même souriant et blagueur. Pourtant, derrière cette affaire, Kylian Mbappé pourrait être une victime collatérale.

« Mbappé fait très attention à son image »

Hervé Penot, journaliste L'Équipe a exprimé son ressenti sur l'affaire Hakimi, et les conséquences que cela pourrait avoir sur l'attaquant français du PSG, Kylian Mbappé, dans l'émission L'Équipe du Soir : « On sait que le joueur le plus important pour le PSG et de loin c’est Kylian Mbappé. Et on sait qu’il est très proche de Hakimi. Ce sont deux amis très proches. Ils partent en vacances ensemble et font des photos partout. Et Mbappé est aussi quelqu’un qui fait très attention à son image. »

« C'est une période compliquée pour Mbappé »