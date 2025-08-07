Mbappé disjoncte, les démons du PSG ont refait surface !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l'arrivée du Qatar, le PSG fait preuve d'une énorme domination sur la scène nationale. Il n'empêche que certains clubs ont réussi à arracher des titres au club de la capitale. Ça avait été le cas de Rennes en 2019, qui avait battu le PSG en finale de la Coupe de France. Une rencontre qui avait vu Kylian Mbappé être exclu et à propos de laquelle M'Baye Niang a révélé certains secrets.

Vainqueur de la Coupe de France à 16 reprises, le PSG en a toutefois laissé échapper quelques-unes au cours des dernières années. En 2019, le club de la capitale s'était ainsi incliné en finale face à Rennes, aux tirs au but. Pourtant, après 20 minutes de jeu, les Parisiens menaient 2-0. Ceux qui étaient alors dirigé par Julien Stéphan avaient réussi à inverser la tendance, ayant ravivé de mauvais souvenirs au PSG. Un match que Kylian Mbappé n'avait d'ailleurs pas terminé, exclu pendant les prolongations.

« Tous les syndromes, Manchester, Barcelone, tout va ressortir » Joueur du Stade Rennais à cette époque, M'Baye Niang est revenu sur cette finale de Coupe de France face au PSG pour Carré. C'est ainsi que l'international sénégalais a fait savoir : « Finale de Coupe de France, tu perds 2-0 contre le PSG, Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti… Tu perds 2-0 après 20 minutes, tu fais quoi en tant que coach ? Nous, on est rentré à la mi-temps, on a dit notre match commence maintenant et on était sûr de gagner. On rentre à la mi-temps, on dit Paris c’est une équipe qui prend à la gorge, tu la donnes, ils en mettant 5, tu te débats, il y en a 2 à la mi-temps. On va rentrer, on met une droite direct, on marque direct. Tous les syndromes, Manchester, Barcelone, tout va ressortir, et on a gagné le match ».