Mbappé - Dembélé : Deschamps interpelle le PSG

Baptiste Berkowicz

Alors que Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale, de nombreux sujets ont été abordés en conférence de presse. Parmi eux, la perspective des Jeux Olympiques. Le sélectionneur de l'équipe de France a calmé tout débat autour de la présence de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. C'est bel et bien le PSG qui aura le dernier mot.

Une année riche en évènements se présente pour l'équipe de France. Outre l'Euro 2024 qui aura lieu l'été prochain, les Jeux Olympiques vont également occuper une place non négligeable dans le calendrier du sport français. Thierry Henry, récemment intronisé comme nouvel entraineur des Espoirs, devra faire face à certaines contraintes.

« Ne commencez pas maintenant avec ces trucs là, vous êtes dans du fantasme »

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de retrouver Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques l'été prochain, Didier Deschamps a tenu à couper court à toutes discussions : « Ne commencez pas maintenant avec ces trucs là, vous êtes dans du fantasme. Pour l'instant, mon objectif c'est se qualifier à l'Euro et celui de Titi aussi » . Pays organisateur des Jeux Olympiques, la France est d'office qualifiée pour la compétition. Thierry Henry pourra sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans mais devra composer avec la décision de certains clubs...

« Ce sont les présidents de club qui décideront »