Equipe de France : Thierry Henry arrive, il vide son sac

Thomas Bourseau

La délégation française de football pour les Jeux Olympiques aura un champion du monde et d’Europe à sa tête en la personne de Thierry Henry. Cette semaine, Henry a été nommé sélectionneur de l’équipe de France espoirs et s’occupera donc du groupe français aux JO dans un an. Le président de la FFF a justifié le choix Henry ces dernières heures.

Et si l’équipe de France raflait une médaille aux Jeux Olympiques de Paris l’été prochain? C’est du moins le souhait de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui a d’ailleurs clairement fait comprendre au siège de la FFF à Paris ce jeudi qu’un objectif plus important n’était pas à exclure : « si possible de ramener la médaille du plus beau métal ».

Pour les JO, il fallait «l’incarnation parfaite de ce que nous cherchions»

Et pour ce faire, le patron de la 3F a pris une grosse décision avec ses conseillers. Alors que Sylvain Ripoll était en poste depuis 2017, Thierry Henry a été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Dans des propos rapportés par Le Parisien, Philippe Diallo a confié qu’il fallait que pour ces JO, la France soit représentée par une figure forte. « On avait besoin d’une incarnation. Thierry Henry est l’incarnation parfaite de ce que nous cherchions dans la perspective d’un évènement qui n’arrive qu’une seule fois par siècle, les Jeux Olympiques à la maison ».

