Griezmann snobé pour Mbappé, Deschamps n'a aucun regret

Thibault Morlain

Hugo Lloris et Raphaël Varane ayant pris leur retraite internationale, Didier Deschamps a dû désigner un nouveau capitaine pour l'équipe de France après la Coupe du monde. Alors que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann prétendaient au brassard, c'est finalement le joueur du PSG qui a récupéré cette responsabilité chez les Bleus. Et Deschamps ne regrette aujourd'hui clairement pas son choix.

A la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé s'est clairement imposé comme le patron de l'équipe de France sur le terrain. A 24 ans, le joueur du PSG n'hésite pas à prendre ses responsabilités et voilà qu'il en a désormais encore plus. En effet, Didier Deschamps a décidé de lui confier le brassard de capitaine des Bleus plutôt qu'à Antoine Griezmann suite aux retraites de Lloris et Varane.

« Le bilan est très positif »

A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe ce jeudi, Didier Deschamps a fait le bilan de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France. « Le bilan, si on doit déjà le faire, est très positif. Il a une légitimité en interne qui est totale. Il a cette capacité à faire le lien entre les anciens et les plus jeunes. De par ce qu'il est, ce n'est pas quelque chose qui lui pèse. Il fait ça naturellement. J'échangeais déjà beaucoup avec lui, mais encore plus depuis qu'il est capitaine », a confié Deschamps.

« Il assume ses nouvelles responsabilités sans que ce soit un fardeau »