Mbappé avertit le PSG sur son gros problème

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI, l’objectif de Paris Saint-Germain est clairement de remporter la Ligue des Champions. C’est passé tout près en 2020 avec la finale perdue face au Bayern Munich (0-1), mais les désillusions sont plus nombreuses que les satisfactions, avec notamment l’énième échec cette saison en huitième de finale de la compétition.

Alors que les Émiratis ont enfin réussis à décrocher la Ligue des Champions à Manchester City, du côté du PSG on attend toujours. Le Final Four de 2020 a fait illusion, puisque les échecs ont été très nombreux et certains restent inoubliables… comme la remontada de 2017 face au FC Barcelone, ou encore l’élimination de cette année face au Bayern Munich dès les huitièmes de finale.

« Tout le monde veut gagner la Ligue des Champions, mais... »

Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport , Kylian Mbappé a analysé les difficultés de son PSG à s’imposer en Ligue des Champions. « Tout le monde veut gagner la Ligue des Champions, mais les exigences les plus élevées sont toujours nécessaires, sinon il y a toujours une équipe qui vous rappelle que rien ne doit être pris pour acquis » a déclaré la star parisienne.

« Il faut travailler dur pour être meilleur que les autres »