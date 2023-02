Mbappé a provoqué la colère du PSG

La rédaction

Le 19 mai 2019, lors de la traditionnelle cérémonies des trophées UNFP, Kylian Mbappé, alors au PSG depuis deux saisons, remporte le titre de meilleur joueur de la saison. Mais son discours va faire l'objet d'une bombe puisqu'il avoue presque à demi-mots son envie de quitter le PSG. Des propos que n'avaient à l'époque pas du tout apprécié les supporters du PSG, et Le Parisien est revenu sur cet épisode.

« Je sens qu’il est temps pour moi d’avoir plus de responsabilités. Peut-être ici à Paris, j’en serais heureux, ou alors peut-être ailleurs pour un nouveau projet. » Des propos qui avaient provoqué un véritable séisme au PSG. Kylian Mbappé a finalement fini par prolonger au PSG l'année dernière, cet épisode a été digéré par les supporters mais à l'époque, cette déclaration n'avait pas du tout été appréciée.

Mbappé ne veut plus être dans l'ombre de Neymar

Cette phrase de Kylian Mbappé n'avait pas été sortie par le natif de Bondy sans y avoir réfléchit au préalable. A l'époque, il venait de disputer sa saison post-Coupe du Monde 2018, durant laquelle il avait brillé et avait marqué 32 buts en Ligue 1. Pourtant, Edinson Cavani lui était préféré dans l'axe de l'attaque, tandis que Neymar gagnait 37M€ par an, contre 21M€ pour lui. Et les deux joueurs n'avaient pas réalisé la saison de leur vie.

« Assez mal perçu par les supporters »