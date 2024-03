Marseille s’en prend à Mbappé, Deschamps intervient

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il fallait s’y attendre, mais Kylian Mbappé a bel et bien été accueilli par des sifflets mardi soir à l’occasion du match entre l’équipe de France et le Chili. A quelques jours du choc entre l’OM et le PSG, l’attaquant parisien a donc eu un avant-goût du Classico. Mais cela n’a pas du tout plu à Didier Deschamps.

Deschamps agacé par les sifflets contre Mbappé

« Je ne suis pas surpris malheureusement. Tout le monde connaît la rivalité et le match de dimanche. Cela ne devrait pas, c’est l’équipe de France. Ce n’est pas spécifique à Marseille. Cela arrive pour d’autres joueurs en province. En compétition, ici, il n’y a pas de souci. Là, c’est amical et il y a le match de dimanche. Allez, je vais être gentil, c’est décevant pour ne pas dire autre chose », estime le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse, avant de revenir sur la prestation de Kylian Mbappé.

«Si je dois aussi m’inquiéter pour Kylian…»