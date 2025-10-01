Marquinhos remplacé : Le PSG a décidé !

Blessé lors du Classique à Marseille contre l'OM, Marquinhos devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Par conséquent, le capitaine du PSG sera absent ce mercredi soir pour le choc contre le FC Barcelone. Et visiblement, Luis Enrique n'a pas hésité longtemps avant de désigner son remplaçant. C'est Illia Zabarnyi qui devrait épauler Willian Pacho.
Mercredi soir contre le FC Barcelone, le PSG sera une nouvelle fois privé de plusieurs joueurs majeurs tels qu'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Mais il faudra également faire sans Marquinhos, qui sera absent plusieurs semaines à cause d'une blessure subie contre l'OM.
Zabarnyi remplacera Marquinhos à Barcelone
Par conséquent, Luis Enrique doit trouver une solution pour compenser l'absence de son capitaine et épauler Willian Pacho. Les options se résument à trois joueurs : Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Illia Zabarnyi. Mais sans surprise, L'EQUIPE et Le Parisien annoncent que c'est l'international ukrainien qui compensera l'absence de Marquinhos. L'ancien joueur de Bournemouth a été recruté pour remplacer le Brésilien à moyen terme et il commencera donc concrètement sa mission à Barcelone.
Encore un doute au milieu
Au milieu de terrain, bien que Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz soient dans le groupe, leur état physique est incertain ce qui laisse planer le doute sur le trio qui sera aligné par le PSG. Warren Zaïre-Emery pourrait ainsi débuter à la place de l'un des deux Portugais qui reviennent de blessure.