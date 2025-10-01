Marquinhos remplacé : Le PSG a décidé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé lors du Classique à Marseille contre l'OM, Marquinhos devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Par conséquent, le capitaine du PSG sera absent ce mercredi soir pour le choc contre le FC Barcelone. Et visiblement, Luis Enrique n'a pas hésité longtemps avant de désigner son remplaçant. C'est Illia Zabarnyi qui devrait épauler Willian Pacho.

Mercredi soir contre le FC Barcelone, le PSG sera une nouvelle fois privé de plusieurs joueurs majeurs tels qu'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Mais il faudra également faire sans Marquinhos, qui sera absent plusieurs semaines à cause d'une blessure subie contre l'OM.

Zabarnyi remplacera Marquinhos à Barcelone Par conséquent, Luis Enrique doit trouver une solution pour compenser l'absence de son capitaine et épauler Willian Pacho. Les options se résument à trois joueurs : Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Illia Zabarnyi. Mais sans surprise, L'EQUIPE et Le Parisien annoncent que c'est l'international ukrainien qui compensera l'absence de Marquinhos. L'ancien joueur de Bournemouth a été recruté pour remplacer le Brésilien à moyen terme et il commencera donc concrètement sa mission à Barcelone.