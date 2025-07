Maradona au PSG, il hallucine !

En 2017, se vengeant de la remontada du FC Barcelone, le PSG avait déboursé 222M€ pour recruter Neymar, bourreau quelques mois auparavant du club de la capitale. Ayant eu le Brésilien face à lui puis à ses côtés, Thomas Meunier a halluciné de ce qu'il a vu avec Neymar, n'hésitant pas à le comparer avec Diego Maradona.

« C’était Maradona là »

C'est pour Colinterview que Thomas Meunier a dit tout le bien qu'il pensait de Neymar. Interrogé sur la remontada de 2017, l'ancien joueur du PSG a alors fait savoir sur le Brésilien, qu'il compare à Diego Maradona : « Le Barça qu’on a eu au match aller et le Barça qu’on a eu au match retour… Tu retires Neymar, ils ne passent pas. C’est là où j’ai compris qu’on avait vraiment affaire à quelqu’un de très spécial. Je n’ai pas connu Maradona, mais c’était Maradona là. J’ai vu des vidéos, des heures et des heures de Maradona, je peux me faire une idée de qui il était et Neymar, ce jour-là, c’était Maradona. Tu es tombé sur 2-3 gars qui étaient en transe du côté du Barça et ont changé tout le jeu ».