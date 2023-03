Malédiction au PSG, le patron désigne les coupables

La rédaction

C'est l'hécatombe au PSG. La liste des blessés devient longue comme le bras et Christophe Galtier est véritablement face à un casse-tête, avant d'affronter le Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1. Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nordi Mukiele et maintenant Sergio Ramos sont touchés. Interrogé, Christophe Galtier a essayé de trouver une cause à cette cascade de blessures.

Le PSG, après avoir été éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions en huitième de finale, n'a plus que le championnat de France à jouer jusqu'à la fin de la saison. Heureusement pour Christophe Galtier et ses hommes, ils disposent d'un matelas confortable de 10 points d'avance sur leur dauphin, l'OM, puisque la série noire des blessures continue. Ainsi, le coach français est contraint de lancer des jeunes dans le grand bain, ou de placer certains joueurs à des postes inconnus En conférence de presse, il a tenté d'expliquer ces blessures à répétition.

Sergio Ramos a rejoint la longue liste

Jeudi matin, lors de l'entraînement collectif, Sergio Ramos a été contraint de quitter le terrain après avoir ressenti une gêne. Ce vendredi matin, le PSG a annoncé qu'il s'agissait d'une gêne au mollet droit. Si Christophe Galtier gardait encore espoir de le voir figurer sur la feuille de match, le quotidien Sud Ouest annonce que le défenseur espagnol est forfait pour le match de dimanche face à Rennes.

« C'est normal qu'il y ait de la fatigue »