Malédiction au PSG, le défi fou de Luis Enrique

Mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad avec la volonté de valider le score acquis à l'aller. Vainqueurs 2 à 0 au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique sont ainsi en ballotage très favorable pour se qualifier. Selon les statistiques, les Parisiens ont en effet environ 90% de chance de se hisser en quarts de finale. Mais les Basques ne se laisseront pas faire et tenteront de confirmer la malédiction du PSG en huitièmes de finale.

Vainqueur 2 à 0 au Parc des Princes il y a trois semaines, le PSG se déplace cette fois-ci en Espagne pour y défier la Real Sociedad. Il s'agirait du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Le club de la capitale tentera donc de valider le score acquis à l'aller afin de retrouver les quarts de finale de la C1 pour la première fois depuis 2021. Cette année là, le PSG avait même atteint les demi-finales avant de chuter face à Manchester City. Mais les Parisiens restent sur deux échecs cuisant à ce stade de la compétition avec des éliminations contre le Real Madrid et le Bayern Munich lors des deux dernières saisons. Un stade de la compétition auquel le PSG est maudit puisqu'il correspond aux éliminations contre le FC Barcelone et la fameuse remontada de 2017, ou encore la désillusion contre Manchester United.

Le PSG maudit en huitième de finale de C1 ?

En effet, depuis l'arrivée du Qatar, le PSG a d'abord enchaîné quatre quart de finale de suite, sans jamais réussir à franchir le cap pour rejoindre les demi-finales. Mais par la suite, le stade des huitièmes de finale est réellement devenu maudit pour les Parisiens. Il y a d'abord eu la célèbre remontada de 2017. Tombeur du FC Barcelone au match aller au terme d'un match impressionnant (4-0), le PSG a réussi l'exploit de se faire éliminer au Nou Camp (6-1). L'année suivante rebelotte. Vainqueur à Old Trafford (2-0), le club de la capitale est largement favori pour se hisser en quart de finale. Mais l'impensable va encore se produire. Une erreur de Thilo Kehrer puis une autre de Gianluigi Buffon permettent à Romelu Lukaku de s'offrir un doublé. L'égalisation de Juan Bernat entre temps semblait rassurer le PSG. Mais une main de Presnel Kimpembe, validée pour la première fois par la VAR, offre un penalty transformé par Marcus Rashford dans les arrêts de jeu. Finaliste contre le Bayern Munich en 2020 puis demi-finaliste en 2021, éliminé par Manchester City, le PSG retombe dans ses travers en 2022. Malgré une victoire arraché par Kylian Mbappé à l'aller, les Parisiens vont sombrer à Bernabeu où le Real Madrid s'imposera trois buts à un grâce à un triplé de Karim Benzema. Et l'année dernière, c'est le Bayern Munich qui s'est facilement débarrassé du PSG en huitième de finale.

90% de chance de qualification pour le PSG ?

C'est donc dans son contexte que le PSG se déplace à San Sebastian ce mardi en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Vainqueur 2 à 0 au Parc des Princes, le club de la capitale est évidemment en ballotage favorable, mais compte tenu du passif des Parisiens, la prudence est de rigueur. Et pourtant, les statistiques sont largement en faveur des hommes des Luis Enrique qui ont, selon les statistiques, 89% de chances de se qualifier pour les quarts de finale. Néanmoins, ce chiffre prend en compte toutes les confrontations durant lesquelles l'équipe à domicile a remporté le match aller 2 à 0, y compris lorsque la règle du but à l'extérieur s'appliquait, ce qui change tout de même la donne. Malgré tout, l'intelligence artificielle d'Opta est encore plus optimiste et avance 90,55% de chance de qualification pour le PSG.

La Real Sociedad veut vaincre les stats