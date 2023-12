Malaise révélé au PSG, l’entourage d’un joueur balance sa vérité

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’a plus joué depuis la 1ère journée de Ligue 1, Hugo Ekitike vivrait mal sa situation au PSG à en croire les informations divulguées ce vendredi par L’Équipe. Cependant, l’agent de l’attaquant français a tenu à clarifier l’état dans lequel se trouve aujourd’hui le principal intéressé, démentant tout problème mental ou physique.

Après son échec de l’été dernier, le PSG entend bien trouver une porte de sortie à Hugo Ekitike. Le numéro 44 n’a plus joué depuis le 12 août dernier, date de la 1ère journée de Ligue 1 et du match opposant le club de la capitale au FC Lorient (0-0), et serait aujourd’hui ouvert à l’idée d’un départ, lui qui avait refusé de partir du côté de Francfort pour faciliter la venue de Randal Kolo Muani au PSG. En attendant, Hugo Ekitike a dû se contenter de l’entraînement, une situation vécue difficilement par l’intéressé.



Mercato - PSG : Luis Enrique veut mettre un joueur à la porte ! https://t.co/GuKuxdYR4e pic.twitter.com/jAfatInsTK — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Hugo Ekitike touché mentalement ?

C’est en tout cas ce qu’a révélé L’Équipe ce vendredi. Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif assure que la santé mentale d’Hugo Ekitike aurait été affectée par sa mise à l’écart et les conséquences de celle-ci, évoquant notamment des insultes sur les réseaux sociaux. En privé, l’ancien Rémois pointerait du doigt un « acharnement incompris » en réponse à ce qui se dit sur lui. Cependant, son agent tient un discours radicalement différent.

« Il va très bien physiquement et mentalement »