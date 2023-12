PSG : «Fais ce que tu veux», il balance sur Neymar

Axel Cornic

Tout au long de son aventure au Paris Saint-Germain, Neymar a souvent soulevé des polémiques concernant son implication, ses efforts au profit du collectif ou encore son hygiène de vie. Coéquipier du Brésilien le temps d’une saison désormais à la Juventus, Moise Kean a livré un épisode qui l’avait marqué à l’époque.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar n’a jamais fait l’unanimité. Cela s’est accentué ces dernières années, avec des critiques de plus en plus virulentes à son encontre, accentuée d’ailleurs par ses pépins physiques réguliers. Des pépins qui ne l’ont d’ailleurs pas lâché, même maintenant qu’il joue en Arabie Saoudite.

« Neymar ? Si je le regarde, je ne regarde que le plaisir dans le football, il joue pour s'amuser »

Dans un entretien diffusé sur le podcast 19F , Moise Kean est revenu sur son passage au PSG lors de la saison 2020/2021 et a notamment parlé de son ancien coéquipier. « Neymar ? Si je le regarde, je ne regarde que le plaisir dans le football, il joue pour s'amuser. C'est comme s'il jouait dans la rue. Parfois, le coach lui a dit : fais ce que tu veux, joue et amuse-toi » a expliqué l’attaquant italien de la Juventus.

« Nous avons quitté le vestiaire et il était toujours à l'intérieur en train de se changer »