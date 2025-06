Macron - PSG : Les grosses confidences de Nasser Al-Khelaïfi !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche, au lendemain de la victoire du PSG en Ligue des Champions, le club parisien a été reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron. Ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi est revenu plus en détail sur cette belle réception organisée par le président de la République française, évoquant un discours « incroyable » de ce dernier.

Emmanuel Macron : « Vous avez mis Paris au sommet de l’Europe »

« C’était magnifique, on a tous vibré. Vous avez mis Paris au sommet de l’Europe. Vous avez été monstrueux. Vous aviez faim, vous aviez envie, vous l’avez fait. Cher Luis (Enrique), cette victoire vous doit beaucoup. Vous avez insufflé de la force à cette équipe. Vous avez construit un état d'esprit », a notamment confié Emmanuel Macron, qui a également tenu à saluer le travail de persévérance de certains cadres du club comme Marquinhos ou encore Nasser Al-Khelaïfi : « Depuis 14 ans, vous en avez vécu et vous avez toujours défendu ce club, cette ville. Vous n'avez jamais lâché. Il y a des années qui étaient ingrates pour le PSG. Avec Marquinhos, vous avez vécu des saisons heureuses et malheureuses mais vous êtes là. »