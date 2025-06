Luis Enrique recadré par le PSG ?

En début de saison, Luis Enrique avait quelques soucis avec la presse. En effet, le coach du PSG avait une relation compliquée avec certains journalistes. Mais aujourd'hui est un autre jour, puisque Luis Enrique a une bien meilleure relation avec les médias. Ce qui fait les affaires du PSG.

«Ce n'est pas utile d'être dans ce rôle-là»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est lâché sur l'évolution de la communication de Luis Enrique depuis son arrivée au PSG, laissant entendre qu'il avait peut-être été recadré par sa direction. « C'est une info, oui. Le 30 novembre après Nantes, quand j'ai demandé aux gens du club - au sujet de la communication de Luis Enrique - si on était obligé de parler comme ça, notamment après l'affaire Margot Dumont, on m'a dit : "oui on pense que ce n'est pas utile d'être dans ce rôle-là." Et J'ai noté qu'après, il n'y avait plus ça donc, ça ne m'a plus gêné », a confié le journaliste de RMC Sport.

.