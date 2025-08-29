Luis Enrique - PSG : L'annonce historique !

Après une saison historique, le PSG va devoir trouver une façon de faire encore mieux en poursuivant sa progression. C'est en tout cas le projet promis par Luis Enrique qui annonce encore du lourd pour la saison qui vient de démarrer. Le technicien espagnol promet effectivement qu'il essaiera d'en faire encore plus.
La saison dernière, le PSG a réussi l'exploit de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Mais Luis Enrique espère faire encore mieux cette saison, ce qui serait totalement historique.
Luis Enrique annonce la couleur !
« L’objectif est d’abord de s‘améliorer en tant qu’équipe, à la fois en attaque et en défense. Nous pouvons encore identifier des phases de jeu pour progresser. En termes de titres, nous voulons être prêts à tous les jouer. Nous croyons tous que nous pouvons les gagner et répéter cet exploit cette année, ce qui nous ferait entrer dans l’histoire de manière spectaculaire. Cela nous motive particulièrement », confie-t-il sur le site officiel du PSG, avant de revenir plus en détails sur la finale de la Ligue des champions.
«L’objectif est d’abord de s‘améliorer en tant qu’équipe»
« C’était dans l'un des plus beaux stades d’Europe, un match dont tout le monde rêve. Je me souviens avoir demandé à mes joueurs d’être à 105%, pas à 120% parce que ce type de match finit par vous submerger. Dans cette finale, tout s’est très bien passé. Nous avons un trait qui, je pense, nous définit : nous continuons toujours à jouer de la même manière, que nous gagnions ou que nous perdions (...) Nous marquons des buts, mais nous avons amélioré notre mentalité défensive, en partant de la ligne d’attaque, et je pense que c’est ce qui a clairement fait la différence par rapport à d’autres adversaires de haut niveau. Le joueur à la pointe de l’attaque est celui qui mène directement le pressing », ajoute Luis Enrique.