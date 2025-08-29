Luis Enrique - PSG : L'annonce historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison historique, le PSG va devoir trouver une façon de faire encore mieux en poursuivant sa progression. C'est en tout cas le projet promis par Luis Enrique qui annonce encore du lourd pour la saison qui vient de démarrer. Le technicien espagnol promet effectivement qu'il essaiera d'en faire encore plus.

Luis Enrique annonce la couleur ! « L’objectif est d’abord de s‘améliorer en tant qu’équipe, à la fois en attaque et en défense. Nous pouvons encore identifier des phases de jeu pour progresser. En termes de titres, nous voulons être prêts à tous les jouer. Nous croyons tous que nous pouvons les gagner et répéter cet exploit cette année, ce qui nous ferait entrer dans l’histoire de manière spectaculaire. Cela nous motive particulièrement », confie-t-il sur le site officiel du PSG, avant de revenir plus en détails sur la finale de la Ligue des champions.