Luis Enrique : «On doit partir», il vend la mèche pour la suite au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assez dominateur en Ligue 1, le PSG affiche un visage beaucoup moins serein en Ligue des champions et se retrouve au bord de l'élimination avant le match contre le RB Salzburg mardi. L'effectif de Luis Enrique est peu impressionnant et les méthodes de l'entraîneur espagnol commencent à être critiquées. Mais c'est bien lui qui a les rênes de l'équipe en main et qui doit trouver les solutions.

L'été dernier, le PSG n'a pas beaucoup recruté et l'absence de Kylian Mbappé se fait un peu ressentir. Le club de la capitale n'a plus de grande star capable de se rendre efficace quasiment à chaque match et forcément, quand les choses vont moins bien comme c'est le cas en ce moment, l'inquiétude est de mise du côté des supporters. A la tête du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique a l'habitude de gérer son équipe comme il l'entend. Et ce n'est pas près de changer.

Riolo révèle son favori pour redynamiser le PSG ! Découvrez qui pourrait prendre les rênes de l'équipe pour un nouveau départ ⚽️

Luis Enrique ne changera pas

En explorant beaucoup de nouvelles options pour sa composition d'équipe, Luis Enrique dispose de nombreuses alternatives mais tout ne peut pas fonctionner. « Luis Enrique plus flexible ? Je n'y crois pas du tout. Avec l'Espagne c'était pareil. C'était le boss, c'était le chef, son équipe jouait à sa façon, ses joueurs étaient des pions interchangeables et sa méthode, il ne l'a pas changée avec cette pression qu'il mettait à chaque conférence de presse. Ce sera toujours le même Luis Enrique » assure Bixente Lizarazu dans l'émission Téléfoot ce dimanche.

« On doit s'adapter à Luis Enrique »

Convaincu par son projet en construction, Luis Enrique a des idées en tête bien précises qui ont très souvent fonctionné là partout où il est passé. Les joueurs n'ont pas forcément le choix. « Qu'il s'adapte à la qualité de ses joueurs, non je n'y crois pas trop. Je pense qu'on doit s'adapter à Luis Enrique, sinon on doit partir » poursuit le champion du monde 98.