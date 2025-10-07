Luis Enrique : Nouvelle catastrophe au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En ce début de saison, le PSG présente un bilan largement positif. Mais de nombreuses inquiétudes ont émergé à cause des blessés de l'effectif, à commencer par Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Si la trêve internationale tombe à pic, le retour pourrait s'annoncer très difficile. Le rythme des prochaines semaines risque d'être difficile à tenir pour les joueurs de Luis Enrique.

Après une saison formidable, les hommes de Luis Enrique n'ont pas eu beaucoup de temps pour se reposer avant d'entamer un nouveau chapitre. Le PSG a payé en ce début de saison avec de nombreux joueurs ayant séjourné sur le banc des blessés. Et ce n'est pas fini puisque le rythme va s'intensifier dans les prochaines semaines.

Le calme avant la tempête pour le PSG ? Auteur d'un match nul dimanche soir face au LOSC, le PSG occupe la tête de la Ligue 1 après 7 journées, avec un petit point d'avance. La trêve internationale va maintenant permettre aux joueurs de souffler légèrement avant de reprendre la saison régulière avec une grande intensité. En effet, le calendrier du PSG est très chargé.