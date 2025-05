Luis Enrique : Le voyage surprise avant la finale !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre une soirée historique avec sa deuxième participation en finale de Ligue des champions. A Munich, l'Inter tentera de s'opposer à l'éventuel premier sacre du PSG en C1. Et Luis Enrique sera poussé par sa femme et ses proches dans la ville allemande, mais pas à l'Allianz Arena. En effet, Elena Cullell a privilégié la fan zone réservée au Paris Saint-Germain et s'est justifiée au Parisien.

Elle aurait pu assister à la finale de la Ligue des champions à son domicile en famille. Ou bien à l'Allianz Arena qui sera le théâtre du choc entre le PSG et l'Inter ce samedi soir. Finalement, c'est dans la fan zone dédiée aux supporters du PSG sur la Konigsplatz de Munich qu'Elena Cullell et son entourage se sont rendus ce samedi. La femme de Luis Enrique a souhaité se mêler aux ultras et inconditionnels du PSG pour vivre une soirée qu'elle espère historique.

Elena Cullell a choisi la fan zone du PSG à Munich avec Carles Puyol et sa famille pour la finale de Ligue des champions Elena Cullell a en effet a retrouvé ses sœurs, sa fille Sira, son fils Pacho ainsi que le frère de Luis Enrique pour ne citer qu'eux. La compagne du coach du PSG va également vivre cette finale de Ligue des champions aux côtés d'Ivan de la Pena, ex-joueur du FC Barcelone ainsi qu'avec l'emblématique ancien capitaine du Barça Carles Puyol. Pourquoi avoir choisi la fan zone Heineken plutôt que le stade ou un lieu plus confortable afin de vivre cette expérience spéciale ? La réponse d'Elena Cullell a été très claire.