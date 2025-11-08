Luis Enrique : Le coup de foudre inattendu loin du PSG !

Axel Cornic

Après la défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-2), le Paris Saint-Germain va tenter de se relancer avec la 12e journée de Ligue 1 et le match contre l’Olympique Lyonnais. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a déjà lancé le choc face à l’actuel 6e du Championnat français.

En dépit de quelques accrocs, le PSG est tout de même leader de Ligue 1 et en très bonne route pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais le plus dur arrive, puisqu’un nouveau faux pas contre l’OL ce dimanche, pourrait bien permettre à ses premiers poursuivants de le rattraper.

Le PSG va défier l’OL Et les problèmes ne s’arrêtent pas là, puisque Luis Enrique doit également compter avec une longue liste de blessés. C’est notamment le cas avec Achraf Hakimi, qui devrait être absent pour une durée entre un mois et demi et deux mois. Plusieurs solutions sont évoquées pour le remplacer, comme le tout jeune David Boly, qui pourrait faire ses premiers pas avec le PSG.