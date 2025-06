Luis Enrique l’adore, il s’annonce au PSG !

Recruté en 2023, Gonçalo Ramos a parfois joué de malchance avec le PSG. Longtemps blessé cette saison, l’avant-centre portugais a néanmoins répondu présent sans être considéré comme un titulaire. Convoité sur le marché, le joueur de 23 ans est apprécié par Luis Enrique, et a affirmé vouloir rester à Paris en vue de la saison prochaine.

« Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi et pour l’équipe, pas seulement pour son comportement, mais pour son attitude a l’entraînement sur le terrain. Un joueur de ce niveau nous apporte une garantie. Il est prêt pour joueur 0 ou 90 minutes. Quand on le voit, il fait plus vieux, il fait mûr. On n’a pas la sensation qu’il a 24 ans (23 ans, ndlr), c’est merveilleux d’entraîner un joueur comme Ramos », déclarait ainsi Luis Enrique à propos de Ramos en avril dernier. Convoité sur le marché estival, le Portugais lui, souhaite s’inscrire dans la durée avec le PSG .

Convoité, Gonçalo Ramos veut rester au PSG !

« Ma situation ? Je suis très bien ici ! C’est normal que tout le monde parle un peu, mais pour moi ce n’est rien ! La cohésion ? On est tous ensemble pour travailler. On a gagné bcp de matchs et de trophées, mais on veut gagner encore plus Ma situation ? Je suis très bien ici ! C’est normal que tout le monde parle un peu, mais pour moi ce n’est rien ! La cohésion ? On est tous ensemble pour travailler. On a gagné bcp de matchs et de trophées, mais on veut gagner encore plus », a ainsi confié Gonçalo Ramos au micro de 90min ce mercredi.