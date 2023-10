PSG : Luis Enrique fait un choix surprenant et s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son premier match après la trêve internationale d'octobre, le PSG s’est imposé ce samedi contre Strasbourg (3-0) sur la pelouse du Parc des Princes. Luis Enrique a encore innové en utilisant un 3-3-4, avec la volonté de jouer vers l’avant. Interrogé après la rencontre sur ce choix, le technicien espagnol s’est justifié au micro de Prime Vidéo.

À quatre jours d’une rencontre importante de Ligue des champions contre l’AC Milan, avec la volonté d'oublier la lourde défaite à Newcastle (1-4), le PSG a fait le plein de confiance ce samedi en s’imposant nettement contre Strasbourg (3-0). Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets dès la 10e minute sur penalty, avant que Carlos Soler ne vienne doubler le score. Fabian Ruiz inscrira le troisième but du match en seconde période. Les intentions de Luis Enrique au coup d’envoi étaient claires, en décidant d'aligner un 3-3-4 très offensif. Un système sur lequel il est revenu à l’issue de la rencontre.

« On essaye d’être vers l’avant le plus rapidement possible »

« On joue dans ce système (3-3-4) quand on joue vers l’avant mais on peut jouer différemment. On essaye d’être vers l’avant le plus rapidement possible. C’est notre philosophie. Les joueurs et l’équipe essayent de s’améliorer à chaque match », a répondu sur Prime Vidéo Luis Enrique, heureux de la victoire.

« On a insisté pour avoir une bonne possession et créer le plus d’occasions possible »