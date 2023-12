Luis Enrique débarque au PSG, sa fille se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, le PSG a misé sur Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier sur le banc. Un choix commenté par sa fille Sira Martinez. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, la jeune femme a balayé plusieurs sujets. Sa relation avec son père, son rapport à la célébrité, mais aussi son attachement au PSG.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique dirige le PSG d'une main de maître. Dès qu'elle en a l'occasion, sa fille se rend à Paris pour supporter son père, mais aussi la formation française. Lors d'un entretien accordé à Vanitatis , Sira Martinez en a dit plus sur lui.

« Il est le meilleur pour donner des conseils »

« Il est le meilleur pour donner des conseils. Il insiste toujours pour être humble et travailler pour arriver là où vous voulez. Il a été un athlète d'élite et est entouré d'athlètes, il comprend très bien mes difficultés et sait comment me remonter le moral » a déclaré la fille de Luis Enrique.

« J'aime regarder les matchs des équipes de mon père »