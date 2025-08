Luis Enrique : Coup de génie annoncé au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a traversé une saison 2024-2025 historique, avec le sacre en Ligue des champions. Mais elle a également été longue et épuisante pour les joueurs, certains ayant disputé plus de soixante matchs. Luis Enrique a alors essayé de ménager son effectif le plus possible, surtout pendant la Coupe du monde des clubs.

Le PSG diffère sa reprise de l'entraînement collectif Et l’entraîneur du PSG semble poursuivre sur cette voie puisqu’il a accordé deux jours de repos supplémentaires à son vestiaire en différant la reprise de l’entraînement collectif au 6 août. Luis Enrique souhaite que ses joueurs soient prêts physiquement, mais aussi mentalement pour entamer sa petite préparation estivale. Et pour Fabien Bossuet, la façon dont le coach de 55 ans gère son effectif relève du génie.