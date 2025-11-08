Luis Enrique annonce un phénomène au PSG !

Amadou Diawara

Ces derniers mois, Senny Mayulu enchaine les performances XXL avec le PSG. Ce qui n'a pas échappé à Luis Enrique. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le coach du PSG n'a pas tari d'éloges à l'égard de Senny Mayulu, qui est capable d'évoluer à tous les postes.

Senny Mayulu fait le plus grand bonheur du PSG depuis de longs mois. En effet, le crack de 19 ans ne cesse de monter en puissance, enchainant les prestations de haute volée sous les couleurs rouge et bleu.

Intertitre 2 Présent en conférence de presse d'avant-match ce samedi après-midi, Luis Enrique a tenu à rendre hommage à Senny Mayulu, mettant en lumière sa polyvalence. Pour rappel, le PSG se déplace sur la pelouse de l'OL - le Groupama Stadium - ce dimanche soir, et ce, pour le compte de la douzième journée de Ligue 1.