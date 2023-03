L'UEFA prend une décision, catastrophe pour le PSG

La rédaction

Dans la course au rachat de Manchester United, deux parties sont en lice pour remporter la mise. Chose étonnant, ce sont deux propriétaires de clubs qui ont fait une offre : le Qatar, qui détient le PSG et Ineos, propriétaire de l'OGC Nice. Sauf que les règlements de l'UEFA interdisaient à un propriétaire de détenir deux clubs disputant en même temps la Ligue des Champions. Sauf que l'UEFA, par la voix de son président, Aleksander Ceferin, réfléchit à abroger cette règle, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour le PSG si le Qatar rachète Manchester United.

« Rêvons plus gran d »...pour encore longtemps ? Le PSG, sous pavillon qatari depuis 2011 pourrait bien être lâché, au moins financièrement par ses propriétaires en cas de rachat de Manchester United. Ce qui pouvait sauver le PSG, c'était l'interdiction faite par l'UEFA au même propriétaire de détenir deux clubs engagés en Ligue des Champions. Si l'interdiction est levée, la Gazzetta dello sport annonçait que la vitrine du Qatar ne serait plus le PSG, mais Manchester United. Les investissements bifurquerait donc plus en Angleterre que dans la capitale française, ce qui pourrait grandement stopper les ambitions parisiennes...

« On doit voir quoi faire »

Dans des propos rapportés par le Times , Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA a abordé cette question épineuse de la multipropriété dans le football, et de sa possible évolution qui pourrait causer du tort au PSG : « On doit parler de ces règles et voir ce que l'on fait à ce sujet-là. Il y a de plus en plus d'intérêt dans la multipropriété. On ne doit pas juste dire non aux investissements pour des cas de multipropriété, mais on doit décider quelles règles on veut mettre en place dans ces cas-là, parce que les règles doivent être strictes. On ne pense pas seulement à Manchester United, assure Ceferin. On a cinq ou six propriétaires de clubs qui veulent en acheter un autre. On doit voir quoi faire. D'un côté, c'est vrai que si vous êtes le propriétaire de deux clubs qui jouent dans la même compétition, vous pouvez dire à l'un des deux de perdre parce que vous voulez que l'autre gagne. Mais pour vous, en tant que joueur, pensez-vous que c'est facile de le faire ? Et pensez-vous qu'il est facile de dire à un coach de perdre le match parce que vous voulez que l'autre gagne ? »

