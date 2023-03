«Il n’est pas pote avec Neymar» : Révélation sur cette star du PSG

Axel Cornic

La situation de Neymar semble s’être fragilisée depuis le début de l’année 2023 et encore plus après sa blessure à la cheville, qui l’a contraint à faire une croix sur le reste de la saison. De plus en plus de sources parlent d’un véritable problème autour du Brésilien, qui pourrait bien être poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, lors du prochain mercato estival.

Quelque chose semble s’être définitivement cassé entre Neymar et le PSG. Leur histoire commune était déjà très compliquée, mais la star brésilienne a beaucoup déçu après la Coupe du monde et les propriétaires du club auraient sérieusement l’intention d’en finir avec lui.

« Neymar est vachement isolé aujourd'hui »

A en croire Daniel Riolo, le numéro 10 du PSG ne serait plus vraiment soutenu au sein du vestiaire, même par ceux qu’on pensait proches de lui. « Même un mec comme Verratti, il n'est pas pote avec Neymar » a expliqué l’éditorialiste et journaliste de RMC Sport . « On croit que c'est la grande amitié, mais il est vachement isolé aujourd'hui ».

Il veut rester jusqu’en 2027

Il faudra trouver une solution pour désamorcer cette situation tendue et elle ne devrait vraisemblablement pas venir de Neymar. Ce dernier n’aurait en effet aucune intention de quitter le PSG en fin de saison, bien au contraire ! Son intention serait d’aller jusqu’au bout de son contrat, qui se termine en juin 2027.