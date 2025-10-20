Lucas Chevalier - PSG : La fin est déjà annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Miné par un temps de jeu inexistant cette saison au PSG, Matvey Safonov envisagerait un départ cet hiver afin de se relancer. Et pourtant, un journaliste russe assure que l’ancien gardien de Krasnodar parviendra à pousser Lucas Chevalier sur le banc du PSG et à s’imposer à sa place.

Déjà barré par la présence de Gianluigi Donnarumma l’an passé au PSG, Matvey Safonov (26 ans) doit désormais composer avec Lucas Chevalier qui ne lui a pas laissé la moindre minute de jeu cette saison. Selon les dernières tendances, cette situation pourrait inciter le gardien russe à quitter le PSG dès cet hiver. Et pourtant, dans son pays, Safonov fait l’objet d’une certitude assez surprenante…

« Il va devenir le premier choix du PSG » Michele Antonov, journaliste de Sport-Express en Russie, prédit prochainement la fin du règne de Lucas Chevalier au PSG et l’avènement de Matvey Safonov en tant que gardien numéro 1 : « Tous les clubs en Russie seraient ouverts pour le prendre en prêt car il est considéré comme le meilleur gardien russe. Mais je pense que c'est impossible. Ici, tous les supporters sont derrière Safonov et espèrent le meilleur pour lui. On pense réellement qu'il va devenir le premier choix au Paris-Saint-Germain », explique le journaliste dans les colonnes de L'EQUIPE.