L'offre surréaliste du PSG !

C'est l'un des dossiers très chauds du côté du PSG. Les discussions avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes semblent au point mort ce qui pousse le club parisien à envisager la construction d'un nouveau stade. Mais David Belliard, adjoint d'Anne Hidalgo, raconte que les dirigeants du PSG ne font rien pour devenir propriétaire du Parc puisqu'ils ont transmis une offre dérisoire.

Alors que les discussions avec la Mairie de Paris sont au point mort pour le rachat du Parc des Princes, David Belliard s’est longuement penché sur ce dossier. Adjoint d’Anne Hidalgo et candidat à sa succession à Paris, il a notamment révélé le montant de l’offre «dérisoire» du PSG pour racheter l’enceinte de la Porte Saint-Cloud.

Le PSG fait une offre dérisoire pour le Parc des Princes « Il y a une situation de blocage entre le club et la Mairie de Paris. On a un désaccord sur l'avenir du Parc des Princes. On a un désaccord sur le fait que les propriétaires du club veulent acheter le stade très très peu cher, c'est-à-dire une trentaine de millions d'euros. Donc c'est vraiment très très peu. Le Parc des Princes appartient à tout le monde donc je fais partie de celles et ceux qui disent qu'ils ne souhaitaient pas vendre le Parc. Ces grandes infrastructures qui appartiennent aux Parisiens et aux Parisiennes doivent continuer à être aux Parisiens et aux Parisiennes. J'ai un objectif en tant qu'élu et en tant que candidat à la Mairie de Paris, c'est que nous respections cette maxime qui dit "Ici c'est Paris" », explique-t-il au micro de France Info avant de poursuivre.