Lionel Messi victime d'une révolution au PSG ?

Florian Barré

Alors que le PSG surfe sur une dynamique très inquiétante, Lionel Messi pourrait bel et bien être mis à la porte en fin de saison. En effet, les dirigeants parisiens auraient opté pour une nouvelle façon de penser leur mercato et dans ce nouveau projet, l’Argentin n’a pas sa place. C’est du moins ce qu’affirme le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside.

Après une saison 2022-2023 ratée, le PSG voudrait marquer le coup en lançant une toute nouvelle révolution, faisant de Kylian Mbappé sa tête d’affiche. Si le projet qui devrait donc s’articuler autour du meilleur buteur de l’histoire du club prend forme, certains joueurs pourraient quant à eux être laissés sur le bord de la route. C’est le cas de Lionel Messi que le FC Barcelone attend impatiemment.

Le PSG ne veut plus de Messi

D’après les mots de Jonathan Johnson sur Caught Offside , une prolongation de contrat de Messi poserait de trop gros problèmes au PSG : « Le bilan du PSG depuis le début de l'année 2023 est épouvantable - cela lui a coûté la Ligue des champions, la Coupe de France, et cela pourrait finir par lui coûter la course au titre également. La situation n'est pas spécifique à Messi, mais cela signifie qu'à ce stade du projet du PSG, Messi n'a pas beaucoup d'influence - son contrat, qui est très cher, expire et le PSG doit réduire sa masse salariale pour respecter le Fair-Play Financier » a lâché le journaliste.

Messi et Ramos : un « casse-tête financier »