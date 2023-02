Lionel Messi mêlé à une affaire inattendue

Thibault Morlain

Sergio Ramos l'a annoncé : il prend sa retraite internationale. L'Espagnol en a donc fini avec la Roja. Cela fait suite à une discussion avec son sélectionneur durant laquelle Luis de la Fuente lui a exprimé qu'il ne comptait plus sur lui. Un choix de Ramos a eu du mal à accepter, allant même jusqu'à se défendre en utilisant le cas de Lionel Messi.

Absent de la Coupe du monde, laissé sur le côté par Luis Enrique, Sergio Ramos espérait revenir en sélection espagnole. Grâce à ses performances avec le PSG, il y avait de l'espoir. Mais encore fallait-il que le nouveau sélectionneur, Luis de la Fuente, le souhaite. Et voilà que ce dernier a tranché à propos de Sergio Ramos : il ne fait pas partie de ses plans. Le joueur du PSG a alors pris une décision radicale, officialisant ce jeudi soir sa retraite internationale et donc la fin de son aventure avec l'Espagne.

Mercato : Il brille en Europe, le PSG se fait fracasser https://t.co/IZBoAzolCg pic.twitter.com/uQU07sBlYS — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

« Avec beaucoup de regrets, c'est la fin d'un parcours »

Sur ses réseaux sociaux, Sergio Ramos a donc officialisé sa retraite internationale. Le joueur du PSG a ainsi communiqué : « Le moment est venu, le moment de dire au revoir à l'équipe nationale, notre chère et excitante Roja. Ce matin, j'ai reçu un appel de l'actuel entraîneur qui m'a dit qu'il ne compte pas et qu'il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la façon dont je continue ma carrière. Avec beaucoup de regrets, c'est la fin d'un parcours que j'espérais plus long et qui aurait pu se terminer avec une autre saveur, à la hauteur de tous les succès que nous avons obtenus avec notre équipe nationale ».

Ramos et l'exemple Messi