Messi et Neymar retournent leur veste, le PSG réagit

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour la première fois depuis des mois, Lionel Messi et Neymar sont allés applaudir les supporters du PSG après la défaite contre le Bayern Munich. Présent ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a parlé de la relation de ses joueurs avec le public parisien.

C’est une scène qui en a étonné plus d’un. Après la défaite contre le Bayern Munich, la troisième de suite à ce moment-là, Lionel Messi et Neymar avaient pris la même direction que leurs coéquipiers en allant applaudir les supporters du PSG. Une image que tout le monde avait oublié puisque les deux stars parisiennes avaient pris l’habitude de directement rentrer aux vestiaires, elles qui n’ont toujours pas digéré les sifflets la saison dernière.

Messi et Neymar convaincus par Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, se serait mêlé de ce dossier et a fait un pas en avant avec Lionel Messi et Neymar. La situation a changé, pour le plus grand bonheur des supporters parisiens qui en avaient ras-le-bol.

«Mes joueurs ont un très grand respect envers nos supporters»