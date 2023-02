Messi sur le départ du PSG, le Qatar veut réaliser son rêve

Hugo Chirossel

Bien que le Paris Saint-Germain essaye de prolonger Lionel Messi, il n’est pas encore certain que l’Argentin poursuive sa carrière avec le club de la capitale la saison prochaine. Dans cette optique, le PSG commencerait à lui chercher un successeur et aurait jeté son dévolu sur Mohamed Salah, un des rêves du Qatar depuis quelque temps maintenant.

Alors qu’il sera libre de tout contrat à la fin de la saison, l’avenir de Lionel Messi est encore incertain. Si, comme indiqué par le10sport.com , les Parisiens continuent de discuter avec l’Argentin d’un nouveau bail, le septuple Ballon d’Or fait l’objet d’un intérêt appuyé du FC Barcelone et de l’Inter Miami.

Incertitude autour de l’avenir de Messi

Phil Neville, entraîneur de la franchise américaine, ainsi que Xavi ont tous les deux confirmé publiquement qu’ils aimeraient s’attacher les services de Lionel Messi. Tout semble possible dans ce dossier, ce qui force le PSG à anticiper un possible départ de la Pulga dans quelques mois. Dans cette optique, le club de la capitale aurait identifié son successeur : Mohamed Salah.

Salah pour remplacer Messi au PSG ?