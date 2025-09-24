«Les filles nous approchent» : Achraf Hakimi menacé, la révélation sur son affaire de viol !

Axel Cornic

Annoncé parmi les favoris pour le Ballon d‘or 2025 Achraf Hakimi est concerné par une affaire de justice depuis février 2023. Le latéral droit du Paris Saint-Germain est accusé de viol et le parquet de Nanterre aurait récemment décidé de réouvrir le dossier, afin de voir plus clair dans cette affaire délicate.

On parle beaucoup d’Ousmane Dembélé, mais le Ballon d’Or 2025 aurait très bien pu être un autre joueur du PSG. Car Achraf Hakimi a aligné des prestations fantastiques sou les couleurs du club parisien la saison dernière et aurait très bien pu viser la célèbre distinction individuelle.

« Je sais que ce dont on m’a accusé est un mensonge » Mais l’international marocain a peut-être payé ses problèmes avec la justice, puisqu’une supposée affaire de viol remontant à 2023 a refait surface récemment. « Je sais que ce dont on m’a accusé est un mensonge. Je sais qui je suis. Je sais que je n’ai rien fait et que je ne ferais jamais ça » a assuré Hakimi, invité de Clique TV.