L’entraîneur craque, il fait une annonce sur le PSG !

Entraîneur du PSG, Luis Enrique n’a pas manqué de recadrer Alexandre Ruiz dimanche soir après la victoire parisienne face au Stade Rennais (3-1) par rapport à ses critiques sur le jeu du PSG. La communication d’Enrique est critiquée, mais en interne, le Paris Sant-Germain serait particulièrement content.

Luis Enrique a vidé son sac dimanche soir sur le plateau de Free Ligue 1. Après la victoire de son PSG sur la pelouse du Stade Rennais (3-1), l’entraîneur espagnol n’a pas apprécié une critique du journaliste Alexandre Ruiz au sujet de certains détails à changer comme ce fut le cas à Lyon en septembre dernier (4-1).

«C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial»

Luis Enrique a lâché le message suivant à Alexandre Ruiz. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre. Les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses ».

