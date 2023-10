 Une recrue du PSG flambe, il annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Kang-In Lee avait quitté le PSG à la mi-septembre en raison des Jeux Asiatiques avec l’aval du Paris Saint-Germain. Sacré lors des Jeux en question, le Sud-Coréen voit la durée de son service miliaire obligatoire être bien plus importante. Et son sélectionneur lui a fait passer un gros message pour la sélection et le club parisien.

Le PSG va pouvoir à nouveau compter sur Kang-In Lee. Parti courant septembre après la victoire parisienne face au Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-0), l’international sud-coréen a remporté les Jeux asiatiques en finale contre le Japon (2-1).

La Corée du Sud sacrée aux Jeux Asiatiques, le service militaire obligatoire de Kang-In Lee réduit

Ce sacre permet à Kang-In Lee de réduire son service militaire obligatoire en Corée du Sud d’une durée minimale de 18 mois à 3 semaines. Une bonne nouvelle donc à la fois pour le joueur, mais aussi pour le PSG.

«Comme il joue bien pour un grand club, j’attends de lui qu’il ait une influence majeure»