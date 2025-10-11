Le vestiaire du PSG l'annonce : «Le meilleur du monde» a signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, un joueur crève toujours plus l'écran à savoir Nuno Mendes. L'international portugais a notamment livré une prestation magistrale contre le FC Barcelone. A tel point que son concurrent au PSG Lucas Hernandez le présente comme le meilleur latéral gauche du monde.

Surfant sur la dynamique de la saison dernière, Nuno Mendes est encore plus impressionnant ces dernières semaines. Monstrueux face à Lamine Yamal et le FC Barcelone, l'international portugais a même inscrit un somptueux coup franc à Lille. Pour son concurrent au PSG Lucas Hernandez, Nuno Mendes est tout simplement le meilleur latéral gauche du monde.

Lucas Hernandez s'enflamme pour Nuno Mendes « Nuno Mendes ? Bien sûr que c’est le meilleur latéral gauche du monde, sans aucun doute. Même si Nuno est le numéro 1, il sait que je suis là. On s’entend très bien, et on peut même jouer ensemble », assure-t-il dans un entretien accordé au Média Carré avant de poursuivre.