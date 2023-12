Le verdict est tombé pour le PSG, il annonce la couleur

Arnaud De Kanel

Qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à son nul face au Borussia Dortmund, le PSG connait son adversaire. Ce lundi, les Parisiens ont hérité du tirage le plus abordable, à savoir la Real Sociedad, une équipe que connait bien Javier Zanetti puisque l'Inter Milan était dans sa poule. Il promet un match équilibré entre les deux équipes.

Le PSG y voit beaucoup plus clair depuis quelques heures. Ce lundi s'est tenu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions et le club de la capitale est tombé sur la Real Sociedad. Un adversaire à sa portée à première vue mais qui pourrait beaucoup plus de problèmes que prévu.

La Sociedad pour le PSG

Premiers de leur groupe, les Basques de la Real Sociedad seront opposés au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les joueurs d'Imanol Alguacil avaient causé des problèmes à l'Inter Milan, pourtant demi-finaliste de la dernière édition, et ce n'est pas Javier Zanetti qui dira le contraire. Membre de la délégation interiste qui s'est déplacée à Nyon, il conseille au PSG de se méfier de cet adversaire.

«Ce sera assurément une confrontation équilibrée avec le PSG»