Le Qatar annonce une nouvelle star au PSG !

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a enchaîné le recrutement de grandes stars, sans que cela paye au niveau européen. Par conséquent, ces derniers mois, le projet a complètement changé puisque de grands noms ont quitté le club. Désormais, la star c’est l’équipe comme s’en réjouit Nasser Al-Khelaïfi.

Dans la foulée de l'arrivée du Qatar au PSG, le projet a rapidement été identifié puisqu'il consistait à miser sur de grandes stars afin de booster l'économie du club. C'est ainsi que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Gianluigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos et Lionel Messi se sont succédés au PSG. Sans que cela soit une réussite sur le plan sportif. Par conséquent, en 2023, le club de la capitale a décidé de lancer un nouveau projet totalement différent puisqu'il est basé sur le recrutement de rands talents capables de s'imposer comme de futures stars. Un projet clairement lancé après le départ de Kylian Mbappé l'été dernier. Et Nasser Al-Khelaïfi confirme que désormais, la grande star du projet, c'est l'équipe.

« La nouvelle étoile du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, et je suis très fier de la manière dont nous avons transformé la philosophie de notre club en si peu de temps. L’esprit d’équipe est ce qui compte le plus pour moi », lance le président du PSG dans les colonnes de BILD avant de poursuivre.

Al-Khelaïfi est fan du nouveau projet du PSG

« Nous avons le meilleur entraîneur du monde en la personne de Luis Enrique et les meilleurs joueurs du monde cette année. Ils ont en moyenne 19 ou 20 ans. Liverpool est fantastique cette saison. On s’attendait à ce que nous soyons éliminés après avoir récolté seulement quatre points lors de nos trois premiers matches de la phase de ligue. Mais ensuite, notre équipe jeune, talentueuse et repensée a su se ressaisir, renforcer sa cohésion et se battre avec détermination », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.